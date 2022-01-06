Диетолог назвал мед «страшным продуктом» зимой

Диетолог назвал мед &#171;страшным продуктом&#187; зимой
Диетолог назвал мед "страшным продуктом" зимой. Фото: pixabay

Безусловно, у многих россиян чай с медом пользуется большой популярностью при простуде или холодах, но так ли это полезно для организма? Своим мнением поделился диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Эксперт заявил, что в холодное время года мед может быть очень коварным продуктом. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Золотарев подчеркнул, что зимой мед нужно употреблять «с очень большой осторожностью». По мнению эксперта это связано с тем, что продукт обладает ярко выраженным согревающим свойством, в результате чего у человека начинается активное потоотделение.

«Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно», — заявил Золотарев.

Диетолог отметил, что разница в температуре пищи, человеком и окружающей средой неизбежно сказываются на организме. При этом сами люди не всегда замечают согревающий эффект меда. Употребление лакомства перед прогулкой грозит простудой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что избыточное употребление смузи из овощей и фруктов может привести к проблемам с желудком.

диетолог здоровье мед продукты Россия


 

Новости партнеров
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Новый гендиректор «Ленэнерго» потратил деньги потребителей на новый офис в Петербурге?
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Скончался герой мемов, второй брат-близнец Игорь Богданов
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Путин пригрозил Байдену полным разрывом отношений России и США после введения санкций
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Диетолог назвал мед «страшным продуктом» зимой
Врач предупредила, что у переболевшего «омикроном» повышается ...
«Без заявлений по 2 600»: российским пенсионерам с 8 января ...
ВСМ ускорит дорогу из Петербурга в Москву, но заберет много денег
На улице Олеко Дундича из общежития СПбГАВМ из-за пожара эвакуировали 50 человек
Застрявшим в аэропорту Нур-Султан россиянам не дают связи, но позволяют ...
Российским пенсионерам увеличат пособие на ритуальные услуги
Стало известно о смерти двух военных во время операции в аэропорту Алма-Аты