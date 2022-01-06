Диетолог назвал мед «страшным продуктом» зимой

Безусловно, у многих россиян чай с медом пользуется большой популярностью при простуде или холодах, но так ли это полезно для организма? Своим мнением поделился диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Эксперт заявил, что в холодное время года мед может быть очень коварным продуктом. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Золотарев подчеркнул, что зимой мед нужно употреблять «с очень большой осторожностью». По мнению эксперта это связано с тем, что продукт обладает ярко выраженным согревающим свойством, в результате чего у человека начинается активное потоотделение.

«Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой — напитки комнатной температуры. Кушать мороженое на морозе тоже не стоит, хотя некоторые считают, что это замечательно», — заявил Золотарев.

Диетолог отметил, что разница в температуре пищи, человеком и окружающей средой неизбежно сказываются на организме. При этом сами люди не всегда замечают согревающий эффект меда. Употребление лакомства перед прогулкой грозит простудой.

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