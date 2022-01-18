Хургада, Москва и Мурманск: в Пулково задерживают рейсы

Хургада, Москва и Мурманск: в Пулково задерживают рейсы
В Пулково задержали три рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Сегодня утром, 18 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются три самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до и Хургады, Москвы и Мурманска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Хургады. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 03:35, однако время вылета сдвинули до 11:00. Далее с опозданием вылетит рейс до Москвы. Вылет перенесли с 06:25 на 08:10.

Также задерживается два рейса до Мурманска. Самолет должен был улететь в 09:05, но по факту ждать придется до 10:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на борту летящего из Петербурга в Самару самолета искали бомбу.

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