Участник Little Big спросил у Беглова, как передвигаться по «каткам» на улицах Петербурга

Участник Little Big спросил у Беглова, как передвигаться по &#171;каткам&#187; на улицах Петербурга
Участник Little Big спросил у Беглова, как передвигаться по "каткам" на улицах Петербурга. Фото: Instagram/lissoff

Бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов поинтересовался у губернатора Петербурга Александра Беглова, каким образом возможно передвигаться по опасным заледенелым улицам города.

Также артист упомянул свою семью и жену, у которой сломана нога. Картину, которая развернулась перед Лиссовым, он показал в социальной сети в Instagram.

Видео распространилось по сети. Сейчас его уже нет в самой социально сети, вероятно, из-за ограничения срока действия истории. На кадрах видно, что жена артиста в замешательстве смотрит на дороги, покрытые льдом. Лиссов живет на Невском проспекте.

К зимней уборке продолжают привлекать внимание многие деятели, очевидцы транспортных аварий, пострадавшие на улицах от сосулек, гололеда или снежных масс. Но власти лишь говорят: чуть-чуть потерпеть, мы работаем над этим. Ежедневно публикуются статистика о том, сколько улиц было обработано и убрано от снега и наледи, но по факту, почему-то общая картина в Петербурге если и улучшается, то очень медленно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге повсеместно встречаются горе-катки, которые, вероятно, и стали причиной увеличения количества поступающих в больницы, однако, в медучреждениях заявляют о большинстве травм по бытовым причинам.

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