Диетолог рассказала, что нельзя есть перед крещенскими купаниями

Диетолог рассказала, что нельзя есть перед крещенскими купаниями
Омлет содержит мало углеводов и много жиров. Фото: Pixabay

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, ни в коем случае нельзя «согреваться» алкоголем. Чувство тепла — ложное.

Доктор назвала россиянам продукты, на которые стоит обратить внимание перед крещенскими купаниями, пишет RT.

Подойдут для такого случая омлет с овощами, индейка, курица с лёгким гарниром. Такие блюда довольно энергоёмкие, но и лёгкие. Также хорошо будет употребить в пищу жирную морскую рыбу, льняное масло и грецкие орехи, злаковую кашу.

На самочувствие негативно может сказаться баранина, говядина. Мясо слишком жирное, организм будет нацелен только лишь на его переваривание.

После проруби необходимо поесть что-то горячее, объёмное и согревающее. Например, супы-пюре со сметаной или сливочным маслом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 20 купелей в Петербурге оборудовали для омовения на Крещение Господня.

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Диетолог рассказала, что нельзя есть перед крещенскими купаниями
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