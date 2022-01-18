Жертвами COVID-19 в Петербурге за сутки стали 64 человека

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 64 случая.

Об этом стало известно во вторник, 18 января. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 29 126 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 688 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 322 678 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 865 512 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что большинство заболевших коронавирусом россиян лечатся в домашних условиях. Число больных, проходящих лечение от ковида дома, составляет около 80% от общего числа.