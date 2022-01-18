Уже 20 января Дума примет закон о доиндексации пенсий

Ежегодная индексация пенсий в России сильно отстает от реального роста инфляции. И хотя ежемесячные выплаты пожилым людям регулярно повышают, все же суммы получаются крайне скромные. По итогам 2021 года расчетная ставка индексации страховой части составила 5,9%. Люди в январе получили уже повышенные, проиндексированные пенсии.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что рост реальный рост инфляции в стране составил 8,4%. Поэтому страховую часть пенсий необходимо в кратчайшие сроки переиндексировать с учетом реальных показателей и «небольшим зазором». В конце 2021 года индексацию страховой части пенсий планировалось провести на уровне 5,9%, однако после заявления главы государства пересчет пройдет на 8,6%.

Эта приятная новость обрадовала пенсионеров, но пожилые люди заволновались, что бюрократический аппарат может забуксовать и выполнение распоряжений президента затеряется в кабинетах и проволочках чиновников. Ведь чтобы поправки вступили в силу, закон должен быть принят Государственной думой, завизирован Светом Федерации и подписан президентом.

Тем не менее депутаты Госдумы твердо решили принять закон о доиндексации пенсий в один день на заседании 20 января. Александр Жуков, занимающий должность первого заместителя председателя нижней палаты парламента, отметил, что в четверг закон будет принят сразу в двух чтениях, никаких проволочек со стороны Думы не будет.

Совет Федерации, который утверждает каждый принятый Госдумой закон, также намерен работать оперативно. По заявлению Валентины Матвиенко, завизировать законопроект об индексации страховой части пенсии на 8,6% в Совфеде могут уже 21 января. По амбициозным проектам чиновников, уже к концу января пенсии будут считать по-новому.

Тем, кто уже получил пенсии, проиндексированные по ставке 5,9%, также будет проведен перерасчет и начислена разница. По предварительным данным, произойти это может уже 27 января, после подписания бумаг президентом. А с февраля все пенсионеры получат пенсии, проиндексированные по ставке 8,6%.