Из всех городов России в Петербурге чаще всего нужен QR-код для трудоустройства

Предъявить QR-код, чтобы устроиться на работу чаще всего приходится в Северной столице и в Красноярске.

Соответсвующее исследование провел сервис SuperJob, проанализировав 1,1 млн открытых вакансий и 3 млн активных резюме.

Реже, чем в других городах России, цифровой сертификат, получаемый при вакцинации от коронавирусной инфекции необходимо показать работодателю в Краснодаре и Воронеже.

«Требования к наличию QR-кода чаще всего содержатся в вакансиях Санкт-Петербурга (9,5% от общего числа) и Красноярска (8,1%). В Москве вакансий, открытых только для вакцинированных от COVID-19 — 6,5%. Реже всего сертификат о вакцинации требуют в Краснодаре (1,8%) и Воронеже (2,4%)», — говорится в исследовании.

Готовы предоставить QR-код чаще всего соискатели из Уфы (23,2%), Волгограда (22,9%), Самары и Москвы (по 22,1%). Наиболее редко данную информацию в своих резюме публикуют кандидаты из Новосибирска (17,6%) и Челябинска (18,3%).

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