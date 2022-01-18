Россиян с хроническими заболеваниями предостерегли от крещенских купаний

Россиян с хроническими заболеваниями предостерегли от крещенских купаний
Окунание в ледяную воду создает серьезный стресс для организма. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок предупредил, что купание в Крещение может повлечь смертельно опасные риски.

По словам специалиста, окунание в ледяную воду создает серьезный стресс для организма. Это негативно сказывается на сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной системам человека. В процессе таких купаний возникает выброс гормонов, который может обернуться нарушением сердечного ритма, вплоть до остановки сердца и летального исхода, пишет «Газета.Ru».

Болибок также предостерег от крещенских купаний россиян, которые страдают любыми хроническими заболеваниями. Этим людям окунание в холодную воду категорически противопоказано. Особенно это касается тех, у кого проблемы с сердцем, почками и эндокринной системой.

Хронические заболевания и возраст не будут помехой для купания, если человек регулярно закаляется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог рассказала, что нельзя есть перед крещенскими купаниями.

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Россиян с хроническими заболеваниями предостерегли от крещенских купаний
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