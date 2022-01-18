Материнский капитал проиндексируют на 8,4%, а к 2024 году увеличат до 700 тысяч

Минтруд также сообщил, что материнский капитал будет и дальше расти. Фото: Baltphoto

Минтруд также сообщил, что материнский капитал будет и дальше расти. Фото: Baltphoto

Начало 2022 года прошло в индексации всех социальных выплат, причем с учетом реальной инфляции. Материнский капитал также был пересчитан и проиндексирован. Уже с февраля 2022 года выплаты по нему будут существенно увеличены.

Связано это с индексацией МРОТ и, соответственно, всех социальных выплат, привязанных к нему. По заявлению Министерства труда, минимальный размер пособия по беременности и родам составит 63 932 рубля. Максимальная сумма выплаты – более 360 тысяч рублей. При многоплодной беременности женщина получит от 88 тысяч до полумиллиона рублей.

В случае, если общий трудовой стаж роженицы меньше полугода, рассчитывать она сможет на пособие, не превышающее сумму МРОТ (13 890 р) за месяц. При этом региональные коэффициенты сохранятся.

Социальные выплаты, не привязанные к минимальному размеру оплаты труда, также будут проиндексированы на 8,4%. Это касается, в том числе, и материнского капитала. Так, с февраля 2022 года сумма маткапитала составит 524,5 тысячи на первого ребенка и 693,1 тысячу на второго малыша.

Минтруд также сообщил, что материнский капитал будет и дальше расти. К 2024 году планируется увеличить сумму капитала, выдаваемого при рождении второго ребенка, почти до 720 тысяч рублей.

Многие регионы выплачивают дополнительные пособия на рождение третьего ребенка или усыновление из местных бюджетов. Например, в Приморском крае в 2021 году родителям дополнительно к федеральным средствам выплачивали 200 000 региональных пособий.

Благодаря программе материнского капитала улучшить свои условия смогли 80% семей с детьми, получивших сертификат. Всего же в программе участвует более 12 миллионов семей в Российской Федерации.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что программа работает хорошо, и внес предложение расширить список товаров, на которые можно потратить средства материнского капитала. Предполагается, что в него войдут и специальные приспособления для социализации и адаптации детей-инвалидов.