Петербуржцы застряли в 8-балльных пробках вечером 18 января

Петербургские дороги вечером 18 января сковали восьмибалльные пробки. Ситуацию осложняют множественные ДТП на плохо убранных дорогах.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», пробки в 8 баллов сохранятся до 19 часов, после дорожная ситуация должна улучшиться до 7 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 3 баллов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на Невском проспекте, Садовой улице, набережной Обводного канала, площади Александра Невского, у здания Смольного и на Дворцовой набережной. Водители толкаются на Каменноостровском проспекте, Песочной набережной, Пироговской и Выборгской набережных, а также Большом Сампсониевском проспекте.

В южных районах Петербурга движение практически остановилось на Московском шоссе, внешней стороне КАД перед вантовым мостом, на Краснопутиловской улице, Комсомольской площади, проспекте Маршала Жукова.

На севере города проблемы со свободным проездом есть у метро «Черная речка», на Светлановской площади, проспекте Непокоренных, участке проспекта Энгельса между «Озерками» и «Удельной», а также на границе с Мурино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист насмерть сбил пешехода на Бухарестской улице.