Кому из россиян начислят по 10 000 рублей на карту до 21 января

Кому из россиян начислят по 10 000 рублей на карту до 21 января
Деньги будут начислены на карту. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Часть российских граждан до конца недели получит выплату в размере 10 000 рублей. Деньги перечислят на банковскую карту по линии соцзащиты.

Многие россияне до пятницы, 21 января получат пособие, предоставляемые от соцзащиты, сообщает PRIMPRESS. На выплату могут рассчитывать отдельные семьи.

Речь идет о детском пособии для малообеспеченных семей, в которых после 2019 года родился третий или последующий ребенок. Семьи имеют право претендовать на выплату только в том случае, если средний доход на одного человека в семье не выше регионального прожиточного минимума.

Размер этого пособия варьируется в зависимости от региона РФ, в среднем это порядка 10 000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам пообещали выплату в 5 тысяч рублей с 17 января.

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