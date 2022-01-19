Иммунолог рассказал о росте смертности от «омикрона» среди детей и пожилых

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что в зоне риска по смертности при новом штамме «омикрон» находятся пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также дети до трех лет.

Он отметил рост случаев летальных исходов при «омикроне» среди малышей.

«Также летальность увеличилась среди маленьких детей до трех лет. Они стали чаще заражаться и оказываться в больнице», — приводит его слова Ura.ru.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.