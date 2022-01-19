Финансист рассказал, какие купюры валют лучше не хранить дома

Кроме того, есть макроэкономические риски. Фото: pixabay

Кроме того, есть макроэкономические риски. Фото: pixabay

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил, почему рискованно использовать и хранить банкноты номиналом 500 евро и 100 долларов.

Эксперт напомнил, что 500 евро стали изымать из оборота в Европе в 2019 году, в 2016 их перестали вообще выпускать, сообщает агентство «Прайм».

Это произошло из-за в популярности таких купюр у теневого сектора, кроме того их часто используют для хранения в сейфах или ячейках, считает специалист.

Банкноту номиналом 100 долларов часто подделывают. Поэтому рекомендуется прогнать через валютный счет, чтобы проверить их подлинность.

Кроме того, есть макроэкономические риски. Это касается наличных денег любого номинала. Речь идет об инфляции. Чтобы защититься от нее, эксперт посоветовал вложить сбережения в евробонды.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что для выгодной покупки валюты следует соблюдать несколько установок. Мониторинг динамики курсов, прогнозирование, поведения рубля в ближайшее время и другое. Рубль обычно укрепляется в конце месяца. В этот период происходят налоговые выплаты у российских компаний, что и приводит к стабилизации рубля.