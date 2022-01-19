Эксперты рассказали, насколько выросли цены на вторичное жилье в Петербурге

Эксперты рассказали, насколько выросли цены на вторичное жилье в Петербурге
В Северной столице, цена на «вторичку» выросла на 8%. Фото: pixabay

По итогам декабря видно, что больше всего подорожало жилье на вторичном рынке в Калининграде, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Эти города оказались в лидера по росту цен на жилье.

При этом темп роста стоимости одного «квадрата» в Калининграде составил 9,9%, а в Новосибирске – 8,9%.

В Северной столице, цена на «вторичку» выросла на 8%, чуть менее 8% прирост цен в декабре составил в Курске и Сочи сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Росбанка.

Самые высокие цены на вторичном рынке остаются в столице России — жилой квадратный метр в декабре стоил 277,4 тыс. рублей. Далее идут Сочи и Санкт –Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супруги могут рассчитывать на двойной налоговый вычет при покупке квартиры. Но только если недвижимость приобретена в браке, а стоимость ее 4 миллиона рублей или выше.

вторичная недвижимость жильё цены на жилье


 

Новости партнеров
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Нокаутированный внуком Пугачевой Алексей Панин расплакался от бессилия: «Это просто хамство»
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Эффективность заражения COVID-19 снижается на 90% после его 20-минутного пребывания в воздухе
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Дочка довела? О тяжелой жизни Куравлева рассказали в доме престарелых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперты рассказали, насколько выросли цены на вторичное жилье в Петербурге
Спасатели потушили пожар на 50 «квадратах» в Зеленогорске
Уборочная техника проехала мимо Кудрово и Стрельны
Финансист рассказал, какие купюры валют лучше не хранить дома
Иммунолог рассказал о росте смертности от «омикрона» среди детей ...
При пожаре в Сосновом Бору эвакуировали 20 человек
В Пулково утром 19 января задержали один рейс
Российский врач заразился «омикроном»: его симптомы отличаются от ...