Эксперты рассказали, насколько выросли цены на вторичное жилье в Петербурге

В Северной столице, цена на «вторичку» выросла на 8%. Фото: pixabay

В Северной столице, цена на «вторичку» выросла на 8%. Фото: pixabay

По итогам декабря видно, что больше всего подорожало жилье на вторичном рынке в Калининграде, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Эти города оказались в лидера по росту цен на жилье.

При этом темп роста стоимости одного «квадрата» в Калининграде составил 9,9%, а в Новосибирске – 8,9%.

В Северной столице, цена на «вторичку» выросла на 8%, чуть менее 8% прирост цен в декабре составил в Курске и Сочи сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование Росбанка.

Самые высокие цены на вторичном рынке остаются в столице России — жилой квадратный метр в декабре стоил 277,4 тыс. рублей. Далее идут Сочи и Санкт –Петербург.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что супруги могут рассчитывать на двойной налоговый вычет при покупке квартиры. Но только если недвижимость приобретена в браке, а стоимость ее 4 миллиона рублей или выше.