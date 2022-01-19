Утром в Выборгском районе вспыхнул гараж

Утром в Выборгском районе вспыхнул гараж
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Утром 19 января в Выборгском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 05:40 мск. На улице Верхняя, 16, в гараже размером 20х50 метров горел грузовой подъёмник.

Справиться с огнем удалось в 06:07 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и девять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожара в городе Тихвин Ленинградской области покинуть свое жилище пришлось пятерым жильцам. Дым, который валил из окна, был хорошо виден всем прохожим.

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