В ВОЗ предупредили о новых штаммах после «омикрона»

В ВОЗ предупредили о новых штаммах после &#171;омикрона&#187;
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что после распространения «омикрона» могут появиться новые вариации коронавируса.

«Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения «омикрона» во всем мире, вероятно, появятся новые варианты», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что «омикрон» также чреват госпитализациями и летальными исходами.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

ВОЗ коронавирус омикрон


 

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