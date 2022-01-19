В ВОЗ предупредили о новых штаммах после «омикрона»

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что после распространения «омикрона» могут появиться новые вариации коронавируса.

«Эта пандемия еще далека от завершения, и в условиях невероятного распространения «омикрона» во всем мире, вероятно, появятся новые варианты», — приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что «омикрон» также чреват госпитализациями и летальными исходами.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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