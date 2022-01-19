Петербуржцы могут оплачивать все коммунальные счета по единой квитанции

В Петербурге планируется упростить оплату коммуналки. Для этого создадут одну платежную систему на все ЖКХ.

По данным городской администрации, ведется работа по созданию единого информационно-расчётного центра в этой сфере, который объединит АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Петербуржцы получат одну платежку за электричество, жильё и коммунальные услуги, капремонт.

Система оплаты услуг упроститься и для управляющих компаний, и для ресурсоснабжающих организаций. Контролировать процесс реорганизации центра будет Комитет имущественных отношений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что январь 2022 года квитанции ЖКХ придут уже с измененными суммами. Во всех регионах страны эту услуга обязательна, отказаться от нее невозможно.