Петербуржцы могут оплачивать все коммунальные счета по единой квитанции

Петербуржцы могут оплачивать все коммунальные счета по единой квитанции
Петербуржцы получат одну платежку за электричество, жильё и коммунальные услуги, капремонт. Фото: Baltphoto

В Петербурге планируется упростить оплату коммуналки. Для этого создадут одну платежную систему на все ЖКХ.

По данным городской администрации, ведется работа по созданию единого информационно-расчётного центра в этой сфере, который объединит АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» к АО «ЕИРЦ Петроэлектросбыт». Петербуржцы получат одну платежку за электричество, жильё и коммунальные услуги, капремонт.

Система оплаты услуг упроститься и для управляющих компаний, и для ресурсоснабжающих организаций. Контролировать процесс реорганизации центра будет Комитет имущественных отношений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что январь 2022 года квитанции ЖКХ придут уже с измененными суммами. Во всех регионах страны эту услуга обязательна, отказаться от нее невозможно.

ЕИРЦ Петроэлектросбыт квитанции жкх коммуналка


 

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