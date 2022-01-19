Актриса Воронкова из «Марша Турецкого» и «Каменской» попала в реанимацию

Актриса театра и кино Вера Воронкова попала в больницу после пожара.

Она находится в реанимации. По словам пресс-атташе театра, ее состояние тяжелое, но стабильное.

Он отметил, что дома у актрисы из-за короткого замыкания загорелась елка. В результате происшествия пострадала также и дочь Воронковой.

Представитель экстренных служб столицы, актрису доставили в 36-ю городскую больницу с отравлением продуктами горения, сообщает РИА «Новости».

Площадь возгорания составила шесть «квадратов», горели личные вещи и мебель. Справиться с огнем удалось в 00:26 мск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за пожара в городе Тихвин Ленинградской области покинуть свое жилище пришлось пятерым жильцам. Дым, который валил из окна, был хорошо виден всем прохожим.