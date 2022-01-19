В центре Гамалеи предупредили о возможности тяжелого протекания омикрона у непривитых

В центре Гамалеи предупредили о возможности тяжелого протекания омикрона у непривитых
Фото "омикрона" сделаны на шестые сутки после инфицирования. Фото: сайт Роспотребнадзора

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что нельзя однозначно утверждать, что омикрон-штамм реже вызывает тяжелое течение коронавируса.

Он отметил, что об этой тенденции говорят данные из европейских стран, где 60-80% населения прошли вакцинацию. По его словам, в России же еще мало привитых, поэтому, возможно, у невакцинированных будет тяжелое течение болезни, сообщает РИА «Новости».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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