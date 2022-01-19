Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг

Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг
Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В четверг, 20 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет находиться на уровне +1…+3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. К вечеру похолодает.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что оттепель закончится в четверг вечером и в город вернётся гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

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