Петербуржцев предупредили о гололедице в четверг

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Автомобилистам стоит быть внимательнее на дорогах. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

В четверг, 20 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Днем пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет находиться на уровне +1…+3 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. К вечеру похолодает.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что оттепель закончится в четверг вечером и в город вернётся гололедица.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.