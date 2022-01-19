Поклонская не поедет послом в Кабо-Верде по личным причинам

Поклонская должна была приступить к новой должности до середины ноября 2021 года. Фото: скриншот Instagram

Поклонская должна была приступить к новой должности до середины ноября 2021 года. Фото: скриншот Instagram

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась занять должность посла в Кабо-Верде.

В российском МИД сообщили, что отказ Поклонской от отъезда послом в Кабо-Верде связан с личными обстоятельствами. Об этом пишет РИА Новости.

Поклонская должна была приступить к новой должности до середины ноября 2021 года. Она говорила, что заминка с отъездом была связана с процедурами трудоустройства. Также, по словам политика, она не получала зарплату за дипломатическую службу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кандидатуры на пост вместо Поклонской пока не согласовывались.

Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года назначил Поклонскую представлять интересы России в Кабо-Верде. Поклонская сообщила о прохождении соответствующих курсов в Дипакадемии и стажировки в МИД. Республика находится на островах Зеленого Мыса в западной части Африки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назначенная послом Поклонская показала фото в дипломатическом мундире.