Назначенная послом Поклонская показала фото в дипломатическом мундире

Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, опубликовала в Instagram фотографию в дипломатическом мундире.

В комментариях под публикацией пользователи Сети пожелали ей удачи на новой должности, а некоторые назвали ее «самым красивым послом».

Напомним, 13 октября стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин назначил бывшего депутата Госдумы представлять интересы России в государстве на островах Зеленого Мыса. Наталья Поклонская сообщила о прохождении соответствующих курсов в Дипакадемии и стажировки в МИД, бывший депутат Госдумы РФ также уже собрала всю информацию о Кабо-Верде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, 12 октября начала работу Госдума восьмого созыва, на первой пленарке депутаты приступили к решению кадровых и организационных вопросов.