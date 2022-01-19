Операторы связи рассказали, какие тарифы затронет инфляция

В 2022 году подорожание будет повсеместным и ощутимым – на 10-12%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В 2022 году подорожание будет повсеместным и ощутимым – на 10-12%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Компания МТС заблаговременно уведомила абонентов о повышении актуальных тарифов на 40-60 рублей. Впоследствии стало известно и о росте цен на архивные тарифы. Специалисты связывают это с ростом инфляции, а также желанием компаний «подтянуть» абонентов к актуальным тарифам.

Архивными называют тарифы, которые больше не продаются, но люди продолжают ими пользоваться на первоначальных условиях и по зафиксированным при покупке ценам. На данный момент только к МТС есть более 40 архивных тарифов, абонентская плата по которым колеблется от 650 до 2 500 рублей. В среднем предложение на услуги связи и мобильного Интернета «живет» 5-6 лет, после чего компания разрабатывает новые тарифы.

Держать архивные тарифы компаниям не всегда выгодно, поскольку лимит Интернета и минут постоянно пересматривается и корректируется, инфляция съедает все больший процент. Представители компаний напоминают, что для улучшения качества связи, установки новых вышек и обслуживания старых нужны немалые средства. Также компании закупают электроэнергию у сторонних поставщиков, доставляют оборудование, поэтому пересмотр старых тарифов и корректировка цен необходимы. На хранение данных, которое операторы мобильной связи обязаны обеспечить по «закону Яровой», тоже нужны ресурсы.

Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин отметил, что современные технологии аналитики позволяют точнее определить потребности абонентов и предложить тарифы, реально нужные и выгодные. Поэтому переход на актуальные тарифы может быть даже выгоднее по абонентской плате, чем архивный. В последнее время акцент при расчете стоимости сместился с минут разговора на гигабайты Интернета, так что людям, которые подключились более 10 лет назад, лучше присмотреться к новым предложениям.

В 2021 году стоимость мобильной связи и Интернета повышалась локально и несильно, примерно на 4%. Самая дешевая мобильная связь сейчас в Москве, Магаданской и Сахалинской областях, дороже всего платят абоненты из Чечни и Ингушетии.

В 2022 году подорожание будет повсеместным и ощутимым – на 10-12%. Операторы также отмечают существенный прирост новых абонентов. После провала в 2020 году количество активных сим-карт почти восстановилось и составляет 259 миллионов.