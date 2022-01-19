Музыканты написали новую песню о плохой уборке в Петербурге

Музыканты написали новую песню о плохой уборке в Петербурге
Кадр из клипа "Поребрик Сити. Новости Санкт-Петербурга"

К плохой уборке мусора и снега в Петербурге продолжают привлекать внимание не только неравнодушные горожане, но и музыканты. На днях новый клип на песню «Пока так» выпустил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а теперь появился клип на «Песню о насущном в Петербурге».

Ролик опубликовали в группе «Поребрик Сити. Новости Санкт-Петербурга».

«Ещё один злободневный для Петербурга трек. Такими темпами, к концу зимы, наберётся на альбом, который подарят Беглову», — гласит подпись к публикации.

В клипе показали, как люди с большой осторожностью передвигаются по скользким тротуарам и падают, а вдоль проезжих частей навалены огромные сугробы снега.

«Тротуары замерзли с утра, а посыпать, увы, не судьба», — говорится в тексте песни.

Кроме того, в клипе освещается проблема мусора, который скопился за новогодние праздники на контейнерных площадках. Певец в грубой форме возмущается, до какого состояния чиновники довели родной город.

«А в коллапсе мусорном люди сами виновники. Так Беглов, губернатор культурной столицы, решил», — поет музыкант.

Кадр из клипа «Поребрик Сити. Новости Санкт-Петербурга»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что клип Шнурова о плохой уборке мусора в Петербурге заставил Смольный работать.

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