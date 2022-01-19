Музыканты написали новую песню о плохой уборке в Петербурге

К плохой уборке мусора и снега в Петербурге продолжают привлекать внимание не только неравнодушные горожане, но и музыканты. На днях новый клип на песню «Пока так» выпустил лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, а теперь появился клип на «Песню о насущном в Петербурге».
Ролик опубликовали в группе «Поребрик Сити. Новости Санкт-Петербурга».
«Ещё один злободневный для Петербурга трек. Такими темпами, к концу зимы, наберётся на альбом, который подарят Беглову», — гласит подпись к публикации.
В клипе показали, как люди с большой осторожностью передвигаются по скользким тротуарам и падают, а вдоль проезжих частей навалены огромные сугробы снега.
«Тротуары замерзли с утра, а посыпать, увы, не судьба», — говорится в тексте песни.
Кроме того, в клипе освещается проблема мусора, который скопился за новогодние праздники на контейнерных площадках. Певец в грубой форме возмущается, до какого состояния чиновники довели родной город.
«А в коллапсе мусорном люди сами виновники. Так Беглов, губернатор культурной столицы, решил», — поет музыкант.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что клип Шнурова о плохой уборке мусора в Петербурге заставил Смольный работать.