Дело по возвращению книжного магазина в дом Зингера рассмотрят в начале февраля

Дело по возвращению книжного магазина в дом Зингера рассмотрят в начале февраля
В Петербурге 7 февраля суд примет решение о возвращении книжного магазина в дом Зингера Книжный магазин располагается в доме Зингера с 1999 года. Фото: Мойка78

В Петербурге в начале февраля примут решение о возвращении книжного магазина в дом Зингера.

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о возвращении книжного магазина в дом Зингера на Невском проспекте 7 февраля. Вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил, что в случае положительного решения преемником договора аренды на 49 лет станет Альфа-банк.

Город предварительно согласовал с кредитной организацией возможность возвращения книжного магазина в дом Зингера. Сейчас идут переговоры о дальнейшем развитии магазина.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Дом Зингера вернут городской книжный магазин. Власти ждут окончательного решения суда по вопросам легитимности существующих договоров аренды.

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Дело по возвращению книжного магазина в дом Зингера рассмотрят в начале февраля
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