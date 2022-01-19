Старейший мужчина на Земле умер на 113-м году жизни

Старейший мужчина на Земле умер на 113-м году жизни
Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия ушел из жизни в своем доме в возрасте 112 лет и 341 дня. Фото: Книга рекордов Гиннесса

В Испании скончался самый пожилой мужчина в мире Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия. В феврале ему должно было исполниться 113 лет.

Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса, которая объявила испанца рекордсменом по продолжительности жизни среди мужчин.

Сатурнино де ла Фуэнте Гарсия ушел из жизни в своем доме в возрасте 112 лет и 341 дня. О причине смерти в заявлении не говорится.

Испанца признали рекордсменом в сентябре прошлого года, когда ему было 112 лет и 211 дней. У Сатурнино остались жена Антонина, семеро дочерей, 14 внуков и 22 правнука.

Мужчина родился 11 февраля 1909 года в городе Леон (Испания). В 1993 году он женился на Антонине. Благодаря его невысокому росту, всего 150 сантиметров, ему удалось избежать участия в гражданской войне в Испании 1936 года. Вместо этого он основал свой сапожный бизнес и создавал обувь, в том числе, для армии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что старейшая жительница планеты умерла на 125-м году жизни.

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