Старейшая жительница планеты умерла на 125-м году жизни

Старейший человек на Земле Франциска Сусано скончалась в 124 года на Филиппинах.
О смерти долгожительницы сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook. Франциски Сусано не стало вечером 22 ноября.
«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась», — говорится в сообщении.
Городские власти отметили, что она была и всегда будет их вдохновением и гордостью.
Причина смерти не раскрывается. Как отметили в управлении здравоохранения Кабанкалана, у женщины не было признаков вирусного заболевания.
Сусано была признана самым старым человеком в мире Книгой рекордов Гиннесса. Она родилась 11 сентября 1897 года.
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