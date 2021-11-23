Старейшая жительница планеты умерла на 125-м году жизни

Старейшей жительнице Земли было 124 года. Фото: скриншот Facebook

Старейшей жительнице Земли было 124 года. Фото: скриншот Facebook

Старейший человек на Земле Франциска Сусано скончалась в 124 года на Филиппинах.

О смерти долгожительницы сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook. Франциски Сусано не стало вечером 22 ноября.

«С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась», — говорится в сообщении.

Городские власти отметили, что она была и всегда будет их вдохновением и гордостью.

Причина смерти не раскрывается. Как отметили в управлении здравоохранения Кабанкалана, у женщины не было признаков вирусного заболевания.

Сусано была признана самым старым человеком в мире Книгой рекордов Гиннесса. Она родилась 11 сентября 1897 года.

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