В Петербурге готовы развернуть еще 5 тысяч ковидных коек

На сегодняшний день в городских стационарах развернуто 8 тысяч коек для ковид-пациентов, из них свободны 2430. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На сегодняшний день в городских стационарах развернуто 8 тысяч коек для ковид-пациентов, из них свободны 2430. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В больницах Петербурга при необходимости могут дополнительно развернуть около 5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.

Как сообщил городской вице-губернатор Олег Эргашев, с дополнительными койками общий коечный фонд в медучреждениях Северной столицы увеличится до 13 тысяч.

На сегодняшний день в городских стационарах развернуто 8 тысяч коек для ковид-пациентов, из них свободны 2430, что составляет 30% от общего числа коек. Для детей сейчас есть 377 коек, из них 72 койки свободны, то есть 19%.

По словам Эргашева, город готов развернуть дополнительные места для больных коронавирусом в течение недели. Их развернут в том числе в федеральных медучреждениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга допускают ужесточение коронавирусных ограничений.