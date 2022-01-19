В Ленобласти ожидается до плюс градусов тепла

В четверг, 20 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем, днем осадки, местами небольшие преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -2…+3 градусов. На дорогах гололедица, поэтому водителям следует быть осторожнее. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.