В Ленобласти ожидается до плюс градусов тепла

В Ленобласти ожидается до плюс градусов тепла
Выпадет снег. Фото: pixabay.com

В четверг, 20 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный мокрый снег с дождем, днем осадки, местами небольшие преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток будет на уровне -2…+3 градусов. На дорогах гололедица, поэтому водителям следует быть осторожнее. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в пятницу ударят 20-градусные морозы.

ленбласть погода прогноз погоды


 

Новости партнеров
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
В Петербурге найдено тело пенсионерки с выколотыми глазами и изуродованными гениталиями
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти ожидается до плюс градусов тепла
Актриса из сериала «Петербургские тайны» умерла на 50-м году жизни
В Ленобласти еще 329 человек заразились коронавирусом
На полуторагодовалую девочку в квартире в Петербурге упала батарея
В Петербурге готовы развернуть еще 5 тысяч ковидных коек
Великобритания отменяет масочный режим и ковидные паспорта
Старейший мужчина на Земле умер на 113-м году жизни
В МВД опровергли новости о задержании подозреваемых в ограблении вдовы Градского