После индексации пенсий на 8,6% в России могут подорожать продукты

Специалисты ожидают, что после индексации пенсий в супермаркетах снова повысят цены. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Специалисты ожидают, что после индексации пенсий в супермаркетах снова повысят цены. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

После проведения индексации пенсий на 8,6% в стране ожидается повышение цен на продукты.

Как сообщает PensNews, российские власти обсуждают способы выполнения сразу двух поручения президента Владимира Путина. Первое затрагивает увеличение пенсионных выплат на 8,6%, а второе касается подорожания продуктов: цены необходимо сдержать, чтобы уровень инфляции к концу 2022 года составил 4%, как и было запланировано.

Однако выполнить эти поручения будет сложно, поскольку после последней единоразовый выплаты в 10 000 рублей в сентябре в магазинах резко увеличились цены на продукты. Из-за этого пожилые россияне довольного быстро потратили деньги, выданные от государства.

Аналогичную ситуацию прогнозируют и сейчас. Специалисты ожидают, что после индексации пенсий в супермаркетах снова повысят цены.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 17 января россияне будут жить по новым ценникам на продукты.