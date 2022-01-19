Кому из пенсионеров в РФ выплатят по 5000 рублей с 20 января

Кому из пенсионеров в РФ выплатят по 5000 рублей с 20 января
Для получения средств нужно подать заявление через госуслуги. Фото: Pixabay

Некоторым российским пенсионерам в ближайшие дни единоразово выплатят по 5000 рублей. Деньги предоставят на региональном уровне.

Как сообщает PRIMPRESS, на единовременную выплату в 5000 рублей могут рассчитывать пожилые граждане, долгое время живущих в браке. Власти некоторых регионов поддерживают семейные пары преклонного возраста, которые празднуют юбилей своего брака.

К примеру, такое пособие получат пожилые жители Московской области. Для получения выплаты нужно предварительно отправить заявление через портал госуслуг.

Супруги из Подмосковья, которые прожили в браке 50 лет, смогут получить по 5000 рублей. За 55 лет брака власти выплачивают 6000 рублей, а за 70 лет — 9000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам в РФ придут проиндексированные на 8,6% выплаты в феврале.

брак Выплаты пенсионерам выплаты супругам пенсионеры юбилейные выплаты


 

Новости партнеров
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Просмотры клипа Шнура о проблемах вывоза мусора в Петербурге близятся к миллиону
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Садальский рассекретил причину проблем Малахова со здоровьем: все проще, чем казалось
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кому из пенсионеров в РФ выплатят по 5000 рублей с 20 января
После индексации пенсий на 8,6% в России могут подорожать продукты
После увеличения ставок по вкладам россияне начали быстрее копить деньги
Французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет после падения на горнолыжном ...
Эти купюры дома лучше не хранить: комментарии эксперта
В феврале в квитанциях ЖКХ появится новая строка – кому и за что придется ...
Некоторые россияне 20 января получат деньги от ПФР
В Ленобласти ожидается до плюс градусов тепла