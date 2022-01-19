Кому из пенсионеров в РФ выплатят по 5000 рублей с 20 января

Для получения средств нужно подать заявление через госуслуги. Фото: Pixabay

Для получения средств нужно подать заявление через госуслуги. Фото: Pixabay

Некоторым российским пенсионерам в ближайшие дни единоразово выплатят по 5000 рублей. Деньги предоставят на региональном уровне.

Как сообщает PRIMPRESS, на единовременную выплату в 5000 рублей могут рассчитывать пожилые граждане, долгое время живущих в браке. Власти некоторых регионов поддерживают семейные пары преклонного возраста, которые празднуют юбилей своего брака.

К примеру, такое пособие получат пожилые жители Московской области. Для получения выплаты нужно предварительно отправить заявление через портал госуслуг.

Супруги из Подмосковья, которые прожили в браке 50 лет, смогут получить по 5000 рублей. За 55 лет брака власти выплачивают 6000 рублей, а за 70 лет — 9000 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерам в РФ придут проиндексированные на 8,6% выплаты в феврале.