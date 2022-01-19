Живую москвичку признали умершей и аннулировали ее паспорт

Жительницу Москвы по ошибке признали умершей, из-за чего банк заблокировал ее счета, а паспорт стал недействительным.

Москвичка рассказала «Газете.Ru», что из одного банка ей пришла СМС о том, что ее паспорт больше недействителен. Затем она попыталась войти в личный кабинет другого банка, но там ее ждала та же история. В итоге ей удалось узнать, что паспорт был аннулирован «в связи со смертью владельца».

В ОФМС женщине сообщили, что он была признана мертвой судом в Восточном Бирюлево, хотя суда в этом районе нет. Москвичка уже написала заявления в МВД и ОФМС, а также собирается обратиться к президенту, чтобы разъяснить ситуацию.

Сама жительница столицы считает, что ошибка с ее паспортом могла произойти из-за сбоя в системе: цифры ее паспорта, скорее всего, перепутали с другим умершим человеком.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МВД объяснили отсутствие необходимости паспортных отметок о браке и детях.