В МВД объяснили отсутствие необходимости паспортных отметок о браке и детях

Было принято решение об отмене необходимость обязательно ставить отметки в паспорте о регистрации брака и детях. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Было принято решение об отмене необходимость обязательно ставить отметки в паспорте о регистрации брака и детях. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Необходимость обязательной отметки о браке и детях в паспорте гражданина России отпала из-за цифровизации. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

Так, при цифровизации государственного управления основные сведения о гражданах накапливаются в информационных системах органов власти и предоставляются заинтересованным ведомствам по запросу.

Пресс-служба ведомства сообщила ТАСС, что по этой причине нет необходимости в обязательной отметке в паспорте о регистрации брака и о детях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бумажный паспорт россиян признают не действительным при выдаче электронного документа. А с 1 июля срок его оформления будет сокращен до пяти дней вне зависимости от причин замены документа.

Напомним, сейчас, если документы поданы по месту жительства, срок оформления нового паспорта составляет 10 дней. Во всех остальных случаях – 30 дней.