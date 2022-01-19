Местность рядом с тремя петербургскими станциями метро в 2022 году преобразится

Местность рядом с тремя петербургскими станциями метро в 2022 году преобразится. Фото: "Яндекс.Карты"

Местность рядом с тремя петербургскими станциями метро в 2022 году преобразится. Фото: "Яндекс.Карты"

Власти Петербурга задумали в 2022 году обустроить местность рядом со станциями метро «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас».

Благоустройство трех станций планируют завершить уже в текущем 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что каждая нововведение будет осуществлено на основании пожелания петербуржцев. Инициативы по изменению территорий рядом со станциям метро стали победителями проекта «Твой бюджет».

Что же нового появится на территориях? Рядом со станциями откроют новую общественных пространства с прогулочными аллеями, зонами отдыха. Также на территория разместят скамейки, урны, цветочницы и велопарковки.

Рядом с «Проспектом Просвещения» и «Парнасом», по плану правительства города, хотят установить арт-объекты, которые станут воплощением образа местности.