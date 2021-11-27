Благоустройство набережной Оккервиля закончат в следующем году

На берегах Охты и Оккервиля создали площадки для отдыха. Фото: Смольный

На берегах Охты и Оккервиля создали площадки для отдыха. Фото: Смольный

В Петербурге власти пообещали завершить в 2022 году работы по благоустройству набережной реки Оккервиль.

В городском правительстве сообщили, что в рамках первого этапа был благоустроен участок набережной между Уткиным мостом и мостом Шаумяна. На выполненное благоустройство потратили более 120 миллионов рублей, из которых 50 миллионов рублей выделили из бюджета Северной столицы.

При создании нового общественного пространства вдоль Оккервиля применялись экспериментальные подходы. Например, дорожки решили вымостить мелкой галькой. На набережной сделали выходы к реке и качественное освещение.

Также на берегах Охты и Оккервиля создали площадки для отдыха, детскую игровую зону, велодорожки, малые архитектурные формы и скульптуру «Охта».

В следующем году приведут в порядок участок набережной от Уткина моста до Заневского моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на благоустройство Петербурга в ближайшие три года потратят больше 20 миллиардов.