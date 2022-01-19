Выявлены два непредсказуемых симптома, которые могут свидетельствовать о заражении «омикроном»

Выявлены два непредсказуемых симптома, которые могут свидетельствовать о заражении &#171;омикроном&#187;
Тошнота и рвота могут означать, что у человека развивается омикрон-штамм. Фото: Pixabay

Врач рассказал, что тошнота и рвота могут означать, что у человека развивается омикрон-штамм. Эти два признака не обязательно могут быть ключевыми, в ряде случаев они являются сопутствующими тем, что были найдены ранее.

Заместитель медицинского директора по эпидемиологии и профилактике инфекций Калифорнийского университета в Ирвине Шрути Гохил посоветовала обратить внимание на тошноту и рвоту, если они появились при наличии, так называемой «простуды», и обратиться к специалистам для сдачи теста на коронавирус.

Исследования показывают, что у людей с COVID-19 иногда встречаются желудочно-кишечные симптомы. Чаще всего тревожные признаки сопровождают боль в горле или потерю вкуса и обоняния.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вирусолог Жемчугов рассказал, как будет развиваться 5-я волна заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

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