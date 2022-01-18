Инфекционист анонсировал развитие пятой волны пандемии COVID в России

Инфекционист анонсировал развитие пятой волны пандемии COVID в России
Инфекционист уверен, что организм человека справляется с "омикроном" почти так же, как и с ОРВИ. Фото: сайт Роспотребнадзора

Вирусолог Владислав Жемчугов рассказал, как будет развиваться 5-я волна заболеваемости коронавирусом в России.

По его словам, несмотря на повышенную зараженность, омикрон-штамм переносится легче, чем «дельта». Иммунолог уверен, что организм человека справляется с новым вариантом мутации вируса почти так же, как и с ОРВИ, поэтому важно сохранять спокойствие.

Как сообщил «Ридус», Жемчугов заявил, что пик распространения омикрон-штамма и заболеваемости придется на субботу – 22 января.

Специалист также отметил, что «омикроном» болеют редко и главной задачей системы здравоохранения на данный момент является организация диагностики по штаммам на ранних этапах заражения.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что генсек ООН призвал мир готовиться к следующей пандемии коронавируса.

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