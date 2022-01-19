Строить долгожданное метро в «Кудрово» планируют уже в 2023 году

Строить долгожданное метро в "Кудрово" планируют уже в 2023 году. Фото: https://vk.com/kudrovo

Строить долгожданное метро в "Кудрово" планируют уже в 2023 году. Фото: https://vk.com/kudrovo

В следующем 2023 году планируется начать строительство станции метрополитена, которая будет располагаться в «Кудрово» и свяжет эту часть земли с Санкт-Петербургом. Осталось подождать еще чуть-чуть.

На заседании правительств Петербурга и Ленобласти 19 января обсудили строительство долгожданной станции, которая будет располагаться в «Кудрово». Датой начала стройки обозначили 2023. Также речь шла о создании электродепо «Правобережное».

А уже в 2022 году начнется работа над важными проектами на дорогах пригорода, — это выезд из Кудрово на Мурманское шоссе, а также расширение Колтушского шоссе.

Отмечается, что будут приложены усилия для того, чтобы завершить 5 и 6 этапы строительства Широтной скоростной магистрали. Во время этого и будет осуществлено её подключение к Мурманскому и Колтушскому шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году планируется благоустройство местности рядом со станциями метро «Озерки», «Проспект Просвещения» и «Парнас».