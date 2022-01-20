ВОЗ: ограничения на международные поездки вызывают у социума и экономики стресс

ВОЗ: ограничения на международные поездки вызывают у социума и экономики стресс
Ограничения на международные поездки вызывают у социума и экономики стресс. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В ВОЗ скептически настроены по поводу ограничений на международные поездки. По мнению экспертов, это уже не приносит должных результатов, а экономика испытывает в результате ограничений испытывает стресс.

Ограничивать международные поездки из-за коронавирусной инфекции уже нет особой надобности, потому что вирус все равно пробирается в страны, а такие меры способствуют «экономическому и социальному стрессу», считают в ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Об этом пишет «РБК».

В связи с этим Комитет Всемирной организации здравоохранения рекомендовал странам либо отменить, либо ослабить ограничения на международные поездки. В заявлении ведомства отмечается, что ограничения только продолжают продвигать экономический и социальный стресс, с которым сталкиваются очень многие страны.

Одновременно с этим ограничительные меры вроде запрета на въезд принесли немного пользы, так как, например, омикрон-штамм продолжает благополучно распространяться даже несмотря на то, что некоторыми странами было принято решение ввести ограничения на поездки, заметили специалисты.

В рекомендациях ВОЗ касательно международных поездок заявляется, что власти государств могут принимать меры в целях снижения риска распространения вируса на свое усмотрение. Упомянутые меры включают в себя тестирование путешественников на COVID или помещение их на карантин. В ВОЗ подчеркивают, что такие меры нужно определять на основе взвешенной и точной оценки риска, при этом применять их нужно, уважая достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего гражданина другой страны.

В связи с обнаружением «омикрона», некоторые страны, в частности Великобритания, США и Япония начали вводить ограничения на въезд для иностранцев, которые пребывают из южно-африканских стран. В свою очередь Израиль закрывал границу для всех иностранцев, но позже разрешил въезд вакцинированным.

О том, что ограничения на въезд неэффективны и несправедливы, в декабре 2021 года заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, подчеркнув, что «вирус действительно не знает границ». Он предложил странам рассмотреть возможность повторного тестирования на COVID-19 для путешественников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что гражданам ОАЭ, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, запретят выезжать из страны.

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