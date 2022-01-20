Из Пулково один рейс вылетит с задержкой утром 20 января

Из Пулково один рейс вылетит с задержкой утром 20 января
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 20 января, из петербургского аэропорта Пулково с задержкой вылетит один самолета. Об этом сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Пассажиры рейса отправились в Москву – борт должен был оторваться от земли в 10:20, но сделал это только в 11:00. Перевозчиком была авиакомпания S7, которая никак не комментировала такое решение. Остальные рейсы должны состоятся и пока нет ни переносов, ни задержек.

Причины задержек не указываются. Все остальные рейсы, судя по данным онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вынужденную посадку в Пулково совершил самолет дубайской авиакомпании Emirates. На борту Boeing-777, предварительно, находились 246 пассажиров. Приземление прошло благополучно, никто не пострадал. Авиалайнер летел из Дубая в Сан-Франциско. По данным агентства, аварийная посадка боинга была связана с нарушением системы управления самолетом.

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