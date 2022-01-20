Стало известно, когда пенсионеры получат проиндексированную на 8,6% пенсию

Российские пенсионеры получат проиндексированные на 8,6% пенсии уже в феврале. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

По ее словам, это будет доиндексация к уже начисленной в январе пенсии, увеличенной относительно декабря прошлого года на 5,9%.

«Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%», — заявила специалист.

Как сообщил ТАСС, Бибикова выразила надежду, что до конца января законопроект об индексации пенсий на 8,6% будет принят.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что рост реальный рост инфляции в стране составил 8,4%. Поэтому страховую часть пенсий необходимо в кратчайшие сроки переиндексировать с учетом реальных показателей и «небольшим зазором». В конце 2021 года индексацию страховой части пенсий планировалось провести на уровне 5,9%, однако после заявления главы государства пересчет пройдет на 8,6%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российских пенсионеров предупредили, что при выплатах денежных средств на банковские карты могут появится новые способы отъема денег. В связи с этим граждан просят быть предельно бдительными и осторожными,