В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных

В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных
По словам депутата, министерство подготовит соответствующие поправки в документ ко второму чтению. Фото: unsplash

Министерство сельского хозяйства России подготовит поправки, касающиеся маркировки и учета животных в стране. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Документ был внесен на рассмотрение в ГД еще в прошлом году, но он затрагивал только сельхозживотных. Теперь инициативу дополняют домашними любимцами.

Парламентарий сообщил в интервью газете «Известия», что многие россияне хотели бы, чтобы домашних кошек и собак регистрировали, так как если, например, питомец потерялся, то его было бы проще найти.

Кроме того, внесение соответствующих изменений в законопроект позволит привлечь к ответственности хозяев, которые выбрасывают своих питомцев на улицу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в праздники домашние животные могут испытывать самый настоящий стресс из-за громких салютов, большого количества незнакомых людей, изысков, стянутых со стола и неудачно попавших в желудок елочных украшений. Все это несет угрозу жизни питомца, очень важно суметь защитить животное в случае неприятности.

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