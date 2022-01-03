Успокоительное для питомца: какие опасности ждут животных в праздники

В новогодние праздники домашние животные могут испытывать самый настоящий стресс из-за громких салютов, большого количества незнакомых людей, изысков, стянутых со стола и неудачно попавших в желудок елочных украшений. Все это несет угрозу жизни питомца, очень важно суметь защитить животное в случае неприятности.

Во время новогодних праздников нагрузка на ветеринарные клиники в Росси значительно увеличивается. Многие хозяева допускают ошибки, которые приводят к самым неприятным последствием. Например, угощают животных едой со стола, выгуливают их, когда гремят салюты. Об этом сообщают «Известия», которые поговорили с экспертами и выяснили, с какими проблемами чаще всего поступаю братья наши меньшие в ветеринарные клиники.

Распространенная проблема — панкреатит и гастрит, которые образовались на фоне подкормки с праздничного стола всякими запрещенными вкусностями, а также попадание в желудок животного елочных украшений, мишуры или дождика.

По словам ветеринарного врача-диетолога госпиталя SkolkovoVet Екатерины Ниговой, метаболизм человека и животного сильно отличается. Нельзя кормить собаку шоколадом, в котором содержится вредный для питомца теобромин. Негативно скажется на собаке виноград, изюм, лук, чеснок и тем более алкоголь, который может привести к тяжелым отравлениям.

Животные получают травмы во время прогулок. Первая причина — петарды, которые собака может по ошибки признать за палочку, схватить и получить увечья вплоть до оторванной челюсти, и вторая причина — громкие звуки салютов, которые пугают четвероногих. Животное может сорваться с поводка и убежать. Больше всего срывающихся с поводка собак именно во время праздников. Эксперты отмечают, что перепуганная бегущая собака не смотрит по сторонам и может попасть под машину.

Некоторые животные испытывают стресс от громких звуков, даже просто находясь дома. В таком случае, эксперты советуют отвезти например пострадавшую кошку к врачу, который пропишет ей успокоительные и систематические препараты, которые снимут спазмы, боль и воспаление.

Также можно отвести животное в место в доме, где не видны салюты и не так слышны громкие звуки. Рекомендуется включить воду или телевизор. Кроме того, существует специальная техника бинтования для собак, когда на животное надевают простую детскую футболку для ее спокойствия. Применять такой способ лучше примерно за 7-14 дней до начала праздников.

Зооинженер Анастасия Калинина призывает владельцев собак во время праздников выводить их на улицу только на поводке, при этом желательно надеть на питомца шлейку, а не обычный ошейник. С жетоном. Если салют застал вас с собакой на улице, зооинженер рекомендует сразу идти домой. В случае если питомец боится фейерверков и дома, нужно зашторить окна и включить телевизор.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в праздничные дни мошенники в больше степени активизируются и могут придумать новые «праздничные» схемы обмана.