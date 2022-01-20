В луге мужчина избил знакомую ради велосипеда

В луге мужчина избил знакомую ради велосипеда
Велосипед был угнан открыто. Фото: Pixabay
Женщина получила несколько ударов кулаком в лицо.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 января, днем, по номеру «112» обратилась 50-летняя женщина. Она заявила, что ее знакомый похитил у нее велосипед. Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то пострадавшая объяснила ситуацию: женщина находилась на лестничной площадке напротив своей квартиры, вдруг ее знакомый ударил пострадавшую несколько раз в лицо кулаком и угнал велосипед.
Всего через несколько часов по «горячим следам», в своей квартире, был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний неработающий мужчина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенное удалось изъять. Отмечается, что задержанный был ранее судим.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Бабушкина поездка в такси закончилась оригинально — перцовкой в лицо.
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