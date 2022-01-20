В луге мужчина избил знакомую ради велосипеда

Женщина получила несколько ударов кулаком в лицо.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 января, днем, по номеру «112» обратилась 50-летняя женщина. Она заявила, что ее знакомый похитил у нее велосипед. Когда правоохранители прибыли на место случившегося, то пострадавшая объяснила ситуацию: женщина находилась на лестничной площадке напротив своей квартиры, вдруг ее знакомый ударил пострадавшую несколько раз в лицо кулаком и угнал велосипед.

Всего через несколько часов по «горячим следам», в своей квартире, был задержан подозреваемый. Им оказался 26-летний неработающий мужчина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Похищенное удалось изъять. Отмечается, что задержанный был ранее судим.