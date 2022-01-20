Билайн-бизнес внедрил сервис видеотрансляций для интернет-магазинов

Билайн-бизнес обеспечил сеть интерьерных салонов Boxx в Калининграде сервисом видеотрансляций. С его помощью покупатели получили возможность рассмотреть товары в интернет-магазине в режиме реального времени.

20 января 2022 года — В Калининграде билайн-бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») совместно с AdTech-направлением* компании запустил новый сервис «билайн.Стрим»**, предоставленный на базе решений eyezon. Сервис предназначен для помощи покупателям онлайн-магазинов. Он обеспечивает возможность персональных видеотрансляций (видеостримов), с помощью которых покупатели могут рассмотреть товар со всех сторон в режиме реального времени, а также задать продавцу интересующие вопросы.

Одной из первых компаний, внедривших эту услугу в Калининграде, стала сеть салонов мебели и интерьеров Boxx. Зайдя на сайт интернет-магазина boxx.ru, клиент может выбрать понравившийся товар и нажать на кнопку с надписью «Live***. Посмотреть онлайн». После этого появится уведомление о том, через какое время начнется трансляция. Видеострим проведет консультант магазина, который покажет товар и ответит на вопросы. Пользователь может не включать свою камеру во время видеотрансляции и общаться с консультантом как голосом, так и в текстовом формате.

Сервис удобен и прост в обращении не только для конечных пользователей, но и для владельцев интернет-магазинов, недвижимости и других отраслей, демонстрирующих товар или услуги на сайте, — для его работы достаточно просто встроить в код сайта виджет в виде кнопки, которая будет отображаться на карточках товара и других страницах магазина. Внедрение сервиса для Boxx заняло менее недели.

Все управление осуществляется из личного кабинета, где кроме возможности настройки скриптов кнопок на сайте и контроля продавцов-стримеров собирается общая статистика по работе «билайн.Стрим» и результатам взаимодействия аудитории с этим решением. Также сохраняется история действий пользователя на сайте.

Наталья Чухлеба, директор отделения билайн в Калининграде: «Ограничения, вызванные пандемией, способствовали росту популярности онлайн-продаж. В результате в интернет-магазинах развиваются новые форматы коммуникаций, такие как видеотрансляции. Сервис «билайн.Стрим» на базе решений eyezon обеспечивает привычное «живое» взаимодействие с консультантами, облегчая клиентский выбор и помогая принять решение о покупке. А возможность предварительно осмотреть товар со всех сторон способствует повышению конверсии сайта. При этом для клиентов сохраняются комфортные и безопасные условия домашней обстановки».

Владимир Литвиненко, руководитель интернет-магазина Boxx: «Сервис «билайн.Стрим» позволил нам открыть для себя новый канал взаимодействия с клиентами. С его помощью мы соединили менеджеров по продажам в розничных салонах и клиентов, делающих покупки в онлайне. Сервис позволил нам увеличить продажи, особенно в период локдауна. Наша команда всегда открыта к новым и современным решениям, именно поэтому мы решили запустить «билайн.Стрим» и не ошиблись».

* AdTech (advertising technology) — рекламные технологии. ** В рамках оказания услуг билайн предоставляет лицензии на программное обеспечение по видеостримингу. Билайн не осуществляет обработку персональных данных клиентов заказчика. *** Live — реальный (пер. с англ.).

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О ПАО «ВымпелКом»

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) входит в Группу VEON — международную телекоммуникационную компанию (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающую своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

Билайн-бизнес — структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн-бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.

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