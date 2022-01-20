Певец Сосо Павлиашвили признался в изменах

Советский, грузинский и российский эстрадный певец и композитор Сосо Павлиашвили рассказал, что стало причиной распада его первого союза с Нино Учанейшвили.

О своей личной истории певец поведал в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам Павлиашвили, он с бывшей супругой познакомился в консерватории. Она играла на пианино, а он на скрипке.

«Я пользовался успехом у девочек в те годы. Это судьба. Нино должна была родить мне сына Левана. И она родила мне его. Нино очень добрая, яркая и эмоциональная», — поделился артист.

Сосо заявил, что измена — это предательство.

«Я предавал Нино. Я это осознаю и прошу у Бога прощение. Как мужчина я это признаю. Был виноват. Огромное количество красивых женщин с теплотой ко мне относились», — объяснился певец.

В общей сложности Нино и Сосо прожили в браке 18 лет. В настоящий момент музыкант женат на Ирине Патлах. Расписалась пара лишь в прошлом году.

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