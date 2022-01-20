Россиян предупредили о росте цен на продукты на 6%

Россиян предупредили о росте цен на продукты на 6%
В России могут подорожать продукты. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В российских магазинах в ближайшее время цены на продукты вырастут на 6%.

Аналитики «ВТБ капитал» прогнозируют, что уже в феврале Центробанк повысит свой прогноз по инфляции. Ожидается, что рост продуктовой инфляции составит 6,5% г/г, непродовольственной — 4,7% г/г, а индекс цен на услуги останется на уровне таргета в 4%.

Об этом пишут «Ведомсти». По прогнозу самого издания, продукты питания подорожают на 6,3-6,4%, на другие товары — на 5,9-6,2%, а цены на услуги вырастут на 4,3%.

Также в «ВТБ капитал» предполагают, что в стране может замедлиться рост закредитованности. Если в прошлом году рост розничного портфеля превысил 20%, то теперь снизится до 14%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после индексации пенсий на 8,6% в России могут подорожать продукты.

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