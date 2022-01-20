Эксперты посчитали, сколько нужно зарабатывать для покупки квартиры в Москве

Эксперты посчитали, сколько нужно зарабатывать для покупки квартиры в Москве
Человек должен зарабатывать 104 тысячи рублей для покупки квартиры в Москве в ипотеку. Фото: pixabay

Эксперты назвали минимальный размер дохода для покупки однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин рассказал РИА Новости, что при первоначальном взносе в 20% для покупки «однушки» в столице и обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет человек должен зарабатывать 104 тысячи рублей. В этой сумме не учитываются расходы на домохозяйстве.

По словам эксперта, еще год назад для покупки квартиры требовался доход в 84 тысячи рублей, 70% из них направлялись на погашение ипотеки.

Завкафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, в свою очередь, заявил, что на домохозяйство человек ежемесячно должен откладывать порядка 25-30 тысяч рублей.

Как отмечает главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, для накопления первоначального взноса необходимо зарабатывать 180 тысяч рублей на домохозяйство.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали, насколько выросли цены на вторичное жилье в Петербурге.

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