Эксперты посчитали, сколько нужно зарабатывать для покупки квартиры в Москве

Человек должен зарабатывать 104 тысячи рублей для покупки квартиры в Москве в ипотеку. Фото: pixabay

Человек должен зарабатывать 104 тысячи рублей для покупки квартиры в Москве в ипотеку. Фото: pixabay

Эксперты назвали минимальный размер дохода для покупки однокомнатной квартиры в Москве в ипотеку.

Старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин рассказал РИА Новости, что при первоначальном взносе в 20% для покупки «однушки» в столице и обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет человек должен зарабатывать 104 тысячи рублей. В этой сумме не учитываются расходы на домохозяйстве.

По словам эксперта, еще год назад для покупки квартиры требовался доход в 84 тысячи рублей, 70% из них направлялись на погашение ипотеки.

Завкафедрой «Ипотечное кредитование» Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов, в свою очередь, заявил, что на домохозяйство человек ежемесячно должен откладывать порядка 25-30 тысяч рублей.

Как отмечает главный эксперт аналитического центра «Циан» Виктория Кирюхина, для накопления первоначального взноса необходимо зарабатывать 180 тысяч рублей на домохозяйство.

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