Петербуржцы в пятницу увидят мелкий снег

Петербуржцы в пятницу увидят мелкий снег
В Северной столице завтра будет идти снежок. Фото: pixabay

Жителей Петербурга завтра ждет снежный день.

Прогнозисты говорят, что 21 января, в пятницу, на улице будет и ночью, и днем идти снег. Осадки выпадут местами.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня начнет дуть северо-восточный, северный умеренный ветер.

В темное время суток температура воздуха составит -3…-5 градусов. Днем погода практически не изменится. Термометры покажут -2…-4 градуса.

Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах. Отметим, что атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Ида» сменит тепло на мороз. В Петербурге ожидается до +3 градусов 20 января.

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