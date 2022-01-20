Петербуржцы в пятницу увидят мелкий снег

Жителей Петербурга завтра ждет снежный день.

Прогнозисты говорят, что 21 января, в пятницу, на улице будет и ночью, и днем идти снег. Осадки выпадут местами.

Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В течение дня начнет дуть северо-восточный, северный умеренный ветер.

В темное время суток температура воздуха составит -3…-5 градусов. Днем погода практически не изменится. Термометры покажут -2…-4 градуса.

Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах. Отметим, что атмосферное давление будет повышаться.