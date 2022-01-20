Вечерние пробки в Петербурге составили 7 баллов

Петербургские дороги вечером 20 января сковали семибалльные пробки. Горожане возвращаются с работы.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», к 20 часам дорожная ситуация должна улучшиться до 5 баллов, а после 21 часа пробки спадут до 3 баллов.

По традиции стоит центр города. Пробки собрались на площади Восстания и площади Александра Невского, Садовой улице, Дворцовой набережной, Невском проспекте. Стоит Дворцовый мост, Литейный мост и Пироговская набережная, Каменноостровский проспект.

Движение затруднено на Дальневосточном проспекте, Советском проспекте, Московском шоссе, Софийской улице, проспекте Обуховской Обороны.

На севере Петербурга проблемы со свободным проездом есть у «Лесной», на Светлановской площади, Выборгской набережной, у «Старой Деревни», проспекте Энгельса, проспекте Культуры.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение транспорта по Выборгской набережной ограничат до осени 2023 года.